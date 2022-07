Ascolti Tv 3 luglio 2022, la Mina di Serena Rossi piace anche in replica. Boom per Tg2 Post (Di lunedì 4 luglio 2022) Ascolti del 3 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la replica della fiction Mina Settembre con Serena Rossi è vista e rivista da una media di 2.473.000 spettatori pari al 17,4% di share. Su Canale5 il ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022)del 3in prima serata su Rai1 ladella fictionSettembre conè vista e rivista da una media di 2.473.000 spettatori pari al 17,4% di share. Su Canale5 il ...

Pubblicità

IResponsabile : @AlexBazzaro Caro Bazzaro ascolti la SCIENZA almeno lei. La curva dei contagi cresce in maniera logaritmica, espone… - Teleblogmag : Lo sport grande protagonista dell'estate e degli #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 3 luglio 2022: Mina Settembre doppia Room su Canale 5 - IResponsabile : @Adnkronos Geometra Costa, la prego ascolti noi dottori, non é il momento della calma. Ai cittadini serve più terro… - zazoomblog : Ascolti TV 4 luglio 2022 flop per Reazione a Catena: Marco Liorni soffre il weekend - #Ascolti #luglio #Reazione… -