Aboubakar Soumahoro si incatena a Piazza Montecitorio e inizia lo sciopero della fame | VIDEO (Di lunedì 4 luglio 2022) Pochi giorni fa la morte di Yusupha Joof, bracciante di 35 anni rimasto intrappolato nell'incendio della sua baracca nell'insediamento di Torretta Antonacci, nel foggiano, aveva ancora una volta portato alla ribalta le condizioni intollerabili in cui versano migliaia di persone impegnate a lavorare nei campi senza tutele, senza un salario adeguato e senza neanche il rispetto dovuto a qualsiasi essere umano. A protestare per questa tragedia indegna di un paese civile era stato per l'ennesima volta il sindacalista della Lega Braccianti, Aboubakar Soumahoro. Che ha deciso di passare all'azione. incatenandosi a Piazza Montecitorio e iniziando lo sciopero della fame e della ...

