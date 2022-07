100 Vele | a Roma trionfa Costellation | oltre 200 gli iscritti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono più di duecento leche hanno riempito di colori il litoraleno in occasione della 26esima edizione della 100, l’evento patrocinato dalla FIV, daCapitale e dal Municipio X. Nell’imponente flotta che ha preso parte alla manifestazione, si aggiudica la vittoria finale, il Solaris 36 di Fabrizio Caprioli di Velareatina. Spettacolo e inclusione alla 100diSempre nella giornata di ieri,trenta imbarcazioni cabinate da 10 a 15 metri si sono sfidati nella 100altura, regata caratterizzata da un percorso a quadrilatero dalla durata di circa 9 miglia, situato davanti al pontile di Ostia: nella classifica IRC ha dominato No fix di Carlo Colabucci, mentre negli ORC i compensi premiano ...

