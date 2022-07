Volley, colpo di Scandicci: arriva la cinese Zhu Ting (Di domenica 3 luglio 2022) Grande colpo di mercato per la Savino Del Bene Scandicci. La squadra toscana, che milita nella Serie A1 Femminile di Volley, ha annunciato l’ingaggio di Zhu Ting. La schiacciatrice cinese sarà alla corte di coach Massimo Barbolini per la stagione 2022/2023, in cui Scandicci vuole insediare le campionesse in carica di Conegliano e tutte le altre big del campionato. Si completa così il roster di Scandicci per la prossima annata. La stella 27enne della nazionale cinese, originaria della provincia di Henan e altra 198 cm, è la prima giocatrice nella storia della FIVB a vincere due World Cup consecutive aggiudicandosi in entrambi i casi anche il titolo di MVP. Numerosi i successi di “Zhuper”, tra cui l’oro olimpico ai Giochi di Rio 2016 vincendo anche qui ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Grandedi mercato per la Savino Del Bene. La squadra toscana, che milita nella Serie A1 Femminile di, ha annunciato l’ingaggio di Zhu. La schiacciatricesarà alla corte di coach Massimo Barbolini per la stagione 2022/2023, in cuivuole insediare le campionesse in carica di Conegliano e tutte le altre big del campionato. Si completa così il roster diper la prossima annata. La stella 27enne della nazionale, originaria della provincia di Henan e altra 198 cm, è la prima giocatrice nella storia della FIVB a vincere due World Cup consecutive aggiudicandosi in entrambi i casi anche il titolo di MVP. Numerosi i successi di “Zhuper”, tra cui l’oro olimpico ai Giochi di Rio 2016 vincendo anche qui ...

