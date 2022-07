Spagna, quattro studenti di Siena si piazzano al secondo posto nella “Service Design Challenge” (Di domenica 3 luglio 2022) quattro studenti dell’Università di Siena vincono il secondo posto della “Student Service Design Challenge 2022” che si è tenuta a Barcellona in occasione dell’evento internazionale “Barcelona Design Week”. Leonardo Bindi, Anna Caponi, Lisa Lazzarotto e Giulia Teverini, studenti del corso di laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione del Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive, sotto la guida della professoressa Patrizia Marti, si sono aggiudicati la medaglia d’argento nella Challenge internazionale organizzata da Philips Experience Design e Service Design College in collaborazione con Ikea, IBM e Ellen ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022)dell’Università divincono ildella “Student2022” che si è tenuta a Barcellona in occasione dell’evento internazionale “BarcelonaWeek”. Leonardo Bindi, Anna Caponi, Lisa Lazzarotto e Giulia Teverini,del corso di laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione del Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive, sotto la guida della professoressa Patrizia Marti, si sono aggiudicati la medaglia d’argentointernazionale organizzata da Philips ExperienceCollege in collaborazione con Ikea, IBM e Ellen ...

