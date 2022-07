Si torna a viaggiare ma è caos negli aeroporti: manca personale di volo e di terra (Di domenica 3 luglio 2022) - Dopo gli scali vuoti per il lockdown, la pandemia ha portato al licenziamento di numerosi addetti mai sostituiti. E almeno un 5% di malati ufficiali creano disagi per i viaggiatori Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 luglio 2022) - Dopo gli scali vuoti per il lockdown, la pandemia ha portato al licenziamento di numerosi addetti mai sostituiti. E almeno un 5% di malati ufficiali creano disagi per i viaggiatori

Pubblicità

Gioxleprecauno : RT @niallspromoIT: 'quando sei abituato a viaggiare così tanto come facciamo noi e a fare le valigie a giorni alterni, era molto strano sed… - mysweetcreatur : RT @niallspromoIT: 'quando sei abituato a viaggiare così tanto come facciamo noi e a fare le valigie a giorni alterni, era molto strano sed… - ClaudiaC2804 : RT @niallspromoIT: 'quando sei abituato a viaggiare così tanto come facciamo noi e a fare le valigie a giorni alterni, era molto strano sed… - niallsguinnesss : RT @niallspromoIT: 'quando sei abituato a viaggiare così tanto come facciamo noi e a fare le valigie a giorni alterni, era molto strano sed… - louehateavocado : RT @niallspromoIT: 'quando sei abituato a viaggiare così tanto come facciamo noi e a fare le valigie a giorni alterni, era molto strano sed… -