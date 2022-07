“Se sei Tommaso Zorzi il tampone te lo fanno nel c…” | La dura reazione dell’ex GF Vip (Di domenica 3 luglio 2022) Bufera tra Tommaso Zorzi e il comico Andrea Pucci, che durante un suo spettacolo ha dato qualche parola di troppo scherzando proprio sul giovane conduttore. Non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio Tommaso Zorzi, ex gieffino e vincitore della sua quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tutto è nato da un’infelice battuta fatta dal comico Andrea Pucci durante uno dei suoi spettacoli che non è sfuggito alle orecchie di Tommaso Zorzi. La battuta, come anche riportata dal protagonista della stessa, è stata: “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stron*o in due, se sei ancora più stron*o in gola, se sei Zorzi in c…“. Insomma, possiamo tutti ben capire la battutina in riferimento ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 luglio 2022) Bufera trae il comico Andrea Pucci, chente un suo spettacolo ha dato qualche parola di troppo scherzando proprio sul giovane conduttore. Non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio, ex gieffino e vincitore della sua quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tutto è nato da un’infelice battuta fatta dal comico Andrea Puccinte uno dei suoi spettacoli che non è sfuggito alle orecchie di. La battuta, come anche riportata dal protagonista della stessa, è stata: “I tamponi se sei fortunato te liin una narice, se sei uno stron*o in due, se sei ancora più stron*o in gola, se seiin c…“. Insomma, possiamo tutti ben capire la battutina in riferimento ...

