Paola Barale svela perché non accetta di partecipare ai reality: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre ma…” (Di domenica 3 luglio 2022) Il suo è stato uno dei volti più iconici degli anni ’90, la valletta per eccellenza, diventata poi apprezzata conduttrice. La sua assenza dal piccolo schermo continua a essere ancora un mistero: stiamo parlando di Paola Barale, oggi attrice teatrale e corteggiatissima da tutti i reality show, a cui risponde puntualmente con un sonoro “no”. Il motivo? La showgirl l’ha spiegato nel corso di un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera: Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 luglio 2022) Il suo è stato uno dei volti più iconici degli anni ’90, la valletta per eccellenza, diventata poi apprezzata conduttrice. La sua assenza dal piccolo schermo continua a essere ancora un mistero: stiamo parlando di, oggi attrice teatrale e corteggiatissima da tutti ishow, a cui risponde puntualmente con un sonoro “no”. Il motivo? La showgirl l’ha spiegato nel corso di un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera: Me lodi, mi. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. Inon hanno dei ...

