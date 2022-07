Nicolas Vaporidis confessa: “Isola? Avevo paura di non essere all’altezza” (Di domenica 3 luglio 2022) Il vincitore dell’Isola dei famosi si racconta in una intervista al Corriere della sera: Nicolas Vaporidis a tutto campo Dopo i sacrifici e la sofferenza questo è il tempo della festa per Nicolas Vaporidis. L’attore romano di origini greche è stato il trionfatore della seconda edizione dell’Isola dei famosi targata Ilary Blasi, confermando le previsioni iniziali che lo davano per favorito. E nel corso di una interessante intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera Nicolas ha ripercorso le tappe che l’hanno portato alla vittoria finale, svelando quale fossero i pensieri che giravano nella sua testa prima di partire per l’Honduras: “Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, Avevo paura, pensavo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022) Il vincitore dell’dei famosi si racconta in una intervista al Corriere della sera:a tutto campo Dopo i sacrifici e la sofferenza questo è il tempo della festa per. L’attore romano di origini greche è stato il trionfatore della seconda edizione dell’dei famosi targata Ilary Blasi, confermando le previsioni iniziali che lo davano per favorito. E nel corso di una interessante intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della seraha ripercorso le tappe che l’hanno portato alla vittoria finale, svelando quale fossero i pensieri che giravano nella sua testa prima di partire per l’Honduras: “una certa reticenza nei confronti dei reality,, pensavo ...

