Marmolada, si stacca ampio seracco di ghiaccio: 6 morti e 8 feriti, una decina i dispersi. Testimone: un boato poi valanga neve e ghiaccio (Di domenica 3 luglio 2022) Il distacco lungo l’itinerario della via normale per raggiungere la vetta. Chiesto l’intervento dei droni per le ricerche. Ieri record temperature Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 3 luglio 2022) Il distacco lungo l’itinerario della via normale per raggiungere la vetta. Chiesto l’intervento dei droni per le ricerche. Ieri record temperature

Pubblicità

repubblica : Sulla Marmolada si stacca ampio seracco di ghiaccio vicino a Punta Rocca, elicotteri in volo - fattoquotidiano : Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: si cercano dispersi. Sabato il record di temperatura in vetta - petergomezblog : Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: 15 persone coinvolte, 7 feriti. Uno è grave. Sabato il record di temperat… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Sulla Marmolada dieci gradi in più: si stacca ampio seracco di ghiaccio vicino Punta Rocca - TRIESTE_news : Tragedia sulla Marmolada, blocco di ghiaccio si stacca dalla parete - -