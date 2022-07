Marmolada | crolla un ampio blocco di ghiaccio | 6 le vittime La procura di Trento apre un’inchiesta per disastro colposo – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 3 luglio 2022) Un importantedito sulla, la più alta catena montuosa delle Dolomiti. Al momento risultano essere 6 lee 8 i feriti, di cui uno grave. I dispersi sarebbero una decina. Lo rende noto Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. Secondo quanto è stato finora ricostruito, la valanga avrebbe travolto due cordate da sei alpinisti. Tra leci sarebbero anche le guide. Ladiha aperto un fascicolo per, al momento a carico di ignoti. Sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Il distacco, secondo le prime ...