Marmolada, CNR: con riscaldamento globale zone sicure oggi pericolose (Di domenica 3 luglio 2022) "Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino a 20 - 30 anni fa erano sicure". Lo spiega ad Askanews Renato Roberto Colucci, dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il crollo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) "Ilha resoche fino a 20 - 30 anni fa erano". Lo spiega ad Askanews Renato Roberto Colucci, dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il crollo ...

