Livorno: motociclista 50enne cade e muore sulla Fi Pi Li per evitare un animale (Di domenica 3 luglio 2022) Secondo una prima ricostruzione il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito all'attraversamento di un animale in carreggiata, forse un capriolo, che non e' riuscito a evitare L'articolo proviene da Firenze Post.

