Lei si sposa, lui gli vende casa | L’incredibile valore della villa comprata da Berlusconi alla Pascale, adesso in vendita (Di domenica 3 luglio 2022) Acquistata dall’ex Cavaliere come residenza privatissima per passare i periodi di villeggiatura con Francesca Pascale, oggi la villa è in vendita per una cifra che si immagina pazzesca. villa Maria. Questo il nome della residenza comprata nel 2015 da Silvio Berlusconi per la ex Francesca Pascale. Si tratta di 1.140 mq di casa, circondata da un parco di 30 mila metri quadrati a Rogoredo di casatenovo, in provincia di Lecco. Quindi anche vicino alla ben più battuta residenza di Arcore. L’immobile, conosciuto prima come villa Giambelli, fu acquistato da Berlusconi per 2,5 milioni di euro. I lavori di ristrutturazione furono supervisionati ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 luglio 2022) Acquistata dall’ex Cavaliere come residenza privatissima per passare i periodi di villeggiatura con Francesca, oggi laè inper una cifra che si immagina pazzesca.Maria. Questo il nomeresidenzanel 2015 da Silvioper la ex Francesca. Si tratta di 1.140 mq di, circondata da un parco di 30 mila metri quadrati a Rogoredo ditenovo, in provincia di Lecco. Quindi anche vicinoben più battuta residenza di Arcore. L’immobile, conosciuto prima comeGiambelli, fu acquistato daper 2,5 milioni di euro. I lavori di ristrutturazione furono supervisionati ...

Pubblicità

mariacr48632475 : RT @Kikostar0: Ma lei si renderà conto che a sto matrimonio non la vuole vedere NESSUNO sposa in primis e che è stata invitata SOLO per edu… - lattesclero : ORA È TUTTO PRONTO PER L’INGRESSO IN CHIESA: LA FOLLA RADUNATA FUORI CASA DELLA SPOSA, LEI SOTTO IL BRACCIO DEL PAD… - Kikostar0 : Ma lei si renderà conto che a sto matrimonio non la vuole vedere NESSUNO sposa in primis e che è stata invitata SOL… - BraceHimself : @ninaoraloso A me sembra strano che la Pascale, nota quale fidanzata di S, improvvisamente si scopre di orientament… - Paola96804214 : @Ludovicanaif1 Secondo voi lei sposa uno che ormai lo chiamano solo alle sagre di paese?????? -