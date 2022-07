La Juve fa sul serio: Rabiot per la firma del bomber (Di domenica 3 luglio 2022) Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo grande attaccante: la chiave per il colpo si chiama Adrien Rabiot Manca ancora più di un mese all’esordio in campionato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Il calciomercato dellantus potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo grande attaccante: la chiave per il colpo si chiama AdrienManca ancora più di un mese all’esordio in campionato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #deligt-#juve: la rottura risale proprio a metà maggio quando lui ha espresso dubbi sul progetto tecnico, manifesta… - romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - sportli26181512 : Mercato Juve, a che punto è la trattativa per Cambiaso: Andrea Cambiaso è ad un passo dal diventare un nuovo calcia… - granatiere1906 : @MarcoPantaleo Tifi Juve dalla Puglia. Ma non stai sul caxxo ai tuoi concittadini? Comunque ho fatto screen, così c… -