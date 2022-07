Incidente pauroso a Silverstone in F1: bandiera rossa – VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) Incidente da brividi al primo giro del Gran Premio di Silverstone, Guanyu Zhou trasportato al medical center. Le vetture coinvolte nell’Incidente sono state la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Il tutto è accaduto alla prima curva del Gran Premio di Gran Bretagna, le vetture sono uscite dalla pista con la macchina di Guanyu Zhou che si è capovolta più volte, con Russel che è uscito dalla sua vettura per andare subito a prestare soccorso all’altro pilota che si è girato più volte all’interno della sua monoposto. L’Incidente di Zhou a Silverstone.Guanyu Zhou è stato portato al medical center ed Alexander Albon ed al momento le loro condizioni devono essere monitorate, ma non si capisce bene quali siano le reali condizioni di salute, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022)da brividi al primo giro del Gran Premio di, Guanyu Zhou trasportato al medical center. Le vetture coinvolte nell’sono state la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Il tutto è accaduto alla prima curva del Gran Premio di Gran Bretagna, le vetture sono uscite dalla pista con la macchina di Guanyu Zhou che si è capovolta più volte, con Russel che è uscito dalla sua vettura per andare subito a prestare soccorso all’altro pilota che si è girato più volte all’interno della sua monoposto. L’di Zhou a.Guanyu Zhou è stato portato al medical center ed Alexander Albon ed al momento le loro condizioni devono essere monitorate, ma non si capisce bene quali siano le reali condizioni di salute, ...

