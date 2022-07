Formula 1, paura al GP di Silvertone: la vettura di Zhou decolla dopo un contatto con Russel! (VIDEO) (Di domenica 3 luglio 2022) La stagione di Formula Uno sta proseguendo con tanto interesse del pubblico, viste le novità introdotte quest’anno. La Ferrari continua a dimostrare di poter gareggiare ad altissimi livelli come macchina, ma piccoli problemi ad ogni gara rovinano il risultato. Nella giornata di oggi si sta correndo il GP di Silverstone, ma subito ad inizio gara c’è stato un incidente. Coinvolti quattro piloti: Albon, Russell, Tsunoda e Zhou. Volata via la macchina di Albon, ma il contratto dovrebbe essere stato tra il pilota cinese e Russell. Inizialmente, però, un’AlphaTauri ha colpito la Mercedes di quest’ultimo che è finito contro l’Alfa Romeo di Zhou, il quale si è capovolto. Formula Uno Incidente Adesso il pilota è stato trasportato al Medical Center, come conferma l’inviata di Sky Mara Sangiorgio: ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) La stagione diUno sta proseguendo con tanto interesse del pubblico, viste le novità introdotte quest’anno. La Ferrari continua a dimostrare di poter gareggiare ad altissimi livelli come macchina, ma piccoli problemi ad ogni gara rovinano il risultato. Nella giornata di oggi si sta correndo il GP di Silverstone, ma subito ad inizio gara c’è stato un incidente. Coinvolti quattro piloti: Albon, Russell, Tsunoda e. Volata via la macchina di Albon, ma il contratto dovrebbe essere stato tra il pilota cinese e Russell. Inizialmente, però, un’AlphaTauri ha colpito la Mercedes di quest’ultimo che è finito contro l’Alfa Romeo di, il quale si è capovolto.Uno Incidente Adesso il pilota è stato trasportato al Medical Center, come conferma l’inviata di Sky Mara Sangiorgio: ...

