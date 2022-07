F1: Gp Gran Bretagna, vittoria di Sainz davanti a Perez ed Hamilton (Di domenica 3 luglio 2022) Silverstone, 3 lug. (Adnkronos) - La Ferrari di Carlos Sainz si aggiudica il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone in una gara incredibile. Lo spagnolo conquista la sua prima vittoria in F1 davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Silverstone, 3 lug. (Adnkronos) - La Ferrari di Carlossi aggiudica il Gp disul circuito di Silverstone in una gara incredibile. Lo spagnolo conquista la sua primain F1alla Red Bull di Sergioe alla Mercedes di Lewis. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc.

