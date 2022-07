F1 | cosa è successo a Charles Leclerc prima della partenza La spiegazione di Mattia Binotto

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Alle ore 16.00 prenderà il via il GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Silverstone ci si prepara per una gara accompagnata da tante incognite: dalla gestione delle gomme Pirelli alla variabile meteo che in questa sede è da tenere in debito conto. La Ferrari partirà con lo spagnolo Carlos Sainz in pole-position e con il monegascoin terza posizione. Tra loro ci sarà il leader del campionato, Max Verstappen (Red Bull). L’olandese, dunque, si troverà nel panino delle due Rosse e cercherà di attaccare subito al via l’iberico per prendersi la vetta e involarsi. Discorso opposto, ovviamente, per la Rossa che, se possibile, vorrà avere grazie al via due macchine davanti a tutti. Attimi di apprensione, però, ci sono stati a 15? dal via dal momento che i tecnici di Maranello sono intervenuti sulla pancia ...