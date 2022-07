F.1, GP Gran Bretagna - Prima vittoria in carriera per Carlos Sainz (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo 150 Gran Premi disputati, arriva la Prima vittoria in Formula 1 di Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari, dopo la pole di ieri, ha lottato con il coltello tra i denti in una gara particolarmente movimentata che ha regalato colpi di scena a raffica e alla fine ha conquistato la vittoria del GP di Gran Bretagna. Seconda posizione per Sergio Perez: il messicano della Red Bull Racing ha giocato il jolly della Safety Car sul finale e ha messo in scena una clamorosa rimonta che lo ha portato sul podio, dopo aver passato l'intera corsa nelle retrovie. Terzo, sul gradino più basso del podio, Lewis Hamilton: il sette volte iridato è stato uno dei pretendenti alla vittoria finale e ha riservato ai suoi tifosi sulle tribune uno spettacolo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo 150Premi disputati, arriva lain Formula 1 di. Lo spagnolo della Ferrari, dopo la pole di ieri, ha lottato con il coltello tra i denti in una gara particolarmente movimentata che ha regalato colpi di scena a raffica e alla fine ha conquistato ladel GP di. Seconda posizione per Sergio Perez: il messicano della Red Bull Racing ha giocato il jolly della Safety Car sul finale e ha messo in scena una clamorosa rimonta che lo ha portato sul podio, dopo aver passato l'intera corsa nelle retrovie. Terzo, sul gradino più basso del podio, Lewis Hamilton: il sette volte iridato è stato uno dei pretendenti allafinale e ha riservato ai suoi tifosi sulle tribune uno spettacolo ...

