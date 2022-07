Enrica Sabatini (Rousseau) 'Conte auto - referenziale ha creato un Consiglio che è un'aberrazione M5s' (Di domenica 3 luglio 2022) Critiche ad alzo zero: di Giuseppe Conte "si nota l'autoreferenzialità esasperata", il "desiderio di essere al centro di tutta la forza politica, di esercitarne potere e controllo. Ha creato un ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) Critiche ad alzo zero: di Giuseppe"si nota l'referenzialità esasperata", il "desiderio di essere al centro di tutta la forza politica, di esercitarne potere e controllo. Haun ...

Pubblicità

NoiSiamoPronti : Il M5S sprofonda sia per colpa del bullo appulo, sia perché chi li ha votati si è reso conto di quanto siano inetti… - MikeZapMG : RT @EnricaSabatini: La mia intervista su il @Corriere per fare chiarezza su tutto quello che non è stato mai raccontato di uno degli esper… -