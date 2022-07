Duello con Conte per il big dell’Inter: super plusvalenza (Di domenica 3 luglio 2022) Il Tottenham di Antonio Conte e un altro club di Premier League vorrebbero acquistare un titolare dell’Inter: super plusvalenza da 30 milioni Il fronte cessioni frena l’entusiasmo in casa Inter.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Il Tottenham di Antonioe un altro club di Premier League vorrebbero acquistare un titolareda 30 milioni Il fronte cessioni frena l’entusiasmo in casa Inter.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#ts) Casting per il dopo #DeLigt 1. #Koulibaly è il preferito ma sarà braccio di ferro 2. Per #Bremer il duello con l’… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#ts) Casting per il dopo #DeLigt 1. #Koulibaly è il preferito ma sarà braccio di ferro 2. Per #Bremer il duello con l’… - ValePieraccini : (#ts) Casting per il dopo #DeLigt 1. #Koulibaly è il preferito ma sarà braccio di ferro 2. Per #Bremer il duello co… - Aldito11 : @contefiele @de_pinot Pensa che in Toro-Milan Radice mi aveva messo in marcatura sui calci piazzati su di lui.Bel d… - Fantacalcio : Bologna ancora su Villar dalla Roma: duello con la Samp all'orizzonte? -