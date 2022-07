Da oggi addio al Roaming in Europa, il nuovo regolamento ci libera dai costi aggiuntivi (Di domenica 3 luglio 2022) Il Roaming Zero viene totalmente modificato; l’Unione Europea è stata molto chiara sull’argomento, e tra poco capirete bene a che cosa ci stiamo riferendo. E’ sempre un’ottima notizia quando vengono rilasciate news come questa – Computermagazine.itA partire dal 1° luglio è già entrata in funzione il nuovo regolamento europeo sul Roaming Zero, che non è altro che un documento che attesta l’uso del principio di base delle norme originali, estendendone la validità fino al 2032. Grazie a ciò avremo la possibilità di inviare SMS, effettuare le chiamate e navigare in internet senza costi aggiuntivi. Insieme a ciò, vengono introdotte anche delle novità che dovrebbero portare a dei risultati concreti, come i seguenti: migliorare l’esperienza di Roaming, ... Leggi su computermagazine (Di domenica 3 luglio 2022) IlZero viene totalmente modificato; l’Unione Europea è stata molto chiara sull’argomento, e tra poco capirete bene a che cosa ci stiamo riferendo. E’ sempre un’ottima notizia quando vengono rilasciate news come questa – Computermagazine.itA partire dal 1° luglio è già entrata in funzione ileuropeo sulZero, che non è altro che un documento che attesta l’uso del principio di base delle norme originali, estendendone la validità fino al 2032. Grazie a ciò avremo la possibilità di inviare SMS, effettuare le chiamate e navigare in internet senza. Insieme a ciò, vengono introdotte anche delle novità che dovrebbero portare a dei risultati concreti, come i seguenti: migliorare l’esperienza di, ...

