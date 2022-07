Bruciato vivo a Frattamaggiore, interrogato l'aggressore. L'ipotesi: vendetta dopo il furto di uno scooter (Di domenica 3 luglio 2022) È stato portato in commissariato il presunto responsabile del tentato omicidio di Nicola Liguori, lo ?svuotacantine? di Frattamaggiore cosparso di benzina e poi dato alle fiamme,... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 luglio 2022) È stato portato in commissariato il presunto responsabile del tentato omicidio di Nicola Liguori, lo ?svuotacantine? dicosparso di benzina e poi dato alle fiamme,...

