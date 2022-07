Avanti un altro, campionessa nella vita ma non nel game show: Valentina manca il colpaccio per un pelo (Di domenica 3 luglio 2022) Avanti un altro nella sequenza dell’intrepida concorrente. Tanta concentrazione e un vuoto assoluto nel gioco finale. E’ accaduto tanto nella puntata di stasera del gioco del Biscione Avanti un altro.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 3 luglio 2022)unsequenza dell’intrepida concorrente. Tanta concentrazione e un vuoto assoluto nel gioco finale. E’ accaduto tantopuntata di stasera del gioco del Biscioneun.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

GiuliaSalemi93 : @headandthoughts Sdraiarti e ascoltare il cd della tua vita, traccia dopo traccia, nessuna è andata persa. Tutte so… - Nessunc : RT @NinettaVI: La Palestina oggi piange un altro martire. L'occupazione coloniale miete vittime tutti i giorni e NESSUNO alza un dito per f… - il_sankarista : RT @NinettaVI: La Palestina oggi piange un altro martire. L'occupazione coloniale miete vittime tutti i giorni e NESSUNO alza un dito per f… - BoccardoReal : alla stregua di un prodotto, coltivato dentro qualcun altro? Io credo di no. Per nessuno. Ti assicuro caro fratell… - intaesarms : è surreale non ci posso veramente credere che taehyung 1 sett fa era d’avanti ai miei occhi in tutta la sua bellezz… -