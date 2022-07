“15 minuti di notorietà”, il singolo del rapper Iena (Di domenica 3 luglio 2022) In radio e disponibile su tutti i digital dal venerdì 24 giugno “15 minuti di notorietà” (Y&H/JE) il singolo del rapper Iena 15 minuti di notorietà è stata scritta in lockdown e vuole rappresentare (anche ironicamente) uno spaccato della realtà digitale in cui ognuno vive nel 2022. Come recita la celebre frase di Andy Warhol “Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti”, Iena ha voluto riprendere questo concetto in via caricaturale descrivendo il modo spasmodico (a volte ossessivo) con cui ognuno cerca l’approvazione sui social. I social di questi anni sono uno strumento estremamente democratico e danno la possibilità a chiunque di salire alla ribalta per i contenuti che offre, ma quando si è off camera (offline) la realtà non ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 luglio 2022) In radio e disponibile su tutti i digital dal venerdì 24 giugno “15di” (Y&H/JE) ildel15diè stata scritta in lockdown e vuole rappresentare (anche ironicamente) uno spaccato della realtà digitale in cui ognuno vive nel 2022. Come recita la celebre frase di Andy Warhol “Nel futuro ognuno sarà famoso per 15”,ha voluto riprendere questo concetto in via caricaturale descrivendo il modo spasmodico (a volte ossessivo) con cui ognuno cerca l’approvazione sui social. I social di questi anni sono uno strumento estremamente democratico e danno la possibilità a chiunque di salire alla ribalta per i contenuti che offre, ma quando si è off camera (offline) la realtà non ...

IENA - 15 MINUTI DI NOTORIETÀ (Radio Date: 24-06-2022)