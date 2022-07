Usa, Google cancella la localizzazione sulle cliniche per abortire (Di sabato 2 luglio 2022) La società di Menlo Park risponde così per la prima volta all'appello ai giganti del web di limitare la quantità di informazioni che raccolgono e che potrebbero essere usate dalle autorità in Stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 luglio 2022) La società di Menlo Park risponde così per la prima volta all'appello ai giganti del web di limitare la quantità di informazioni che raccolgono e che potrebbero essere usate dalle autorità in Stati ...

Google ha annunciato che cancellerà la cronologia della localizzazione quando un utente visiterà una clinica per l'aborto, un rifugio contro la violenza domestica o altri posti 'sensibili'.