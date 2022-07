Traffico Roma del 02-07-2022 ore 18:30 (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione il pomeriggio prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della Roma Teramo Traffico regolare anche sull’intero percorso della tangenziale est nella città di Roma ancora prudenza per i possibili rallentamenti causati da un precedente incidente in prossimità di via Nicola Lombardi per chi è diretto alla centro città siamo ora a via di Santa Maria di Galeria dove per un incendio avvenuto nei giorni scorsi e per la successiva manutenzione della zona di quella chiusura alla Traffico tra via della Riserva carbucceto via Edoardo Perino infine programmato per martedì e mercoledì lo sciopero di 48 ore dei tassisti la protesta a partire dalla mezzanotte del 5 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione il pomeriggio prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano dellaTeramoregolare anche sull’intero percorso della tangenziale est nella città diancora prudenza per i possibili rallentamenti causati da un precedente incidente in prossimità di via Nicola Lombardi per chi è diretto alla centro città siamo ora a via di Santa Maria di Galeria dove per un incendio avvenuto nei giorni scorsi e per la successiva manutenzione della zona di quella chiusura allatra via della Riserva carbucceto via Edoardo Perino infine programmato per martedì e mercoledì lo sciopero di 48 ore dei tassisti la protesta a partire dalla mezzanotte del 5 ...

Pubblicità

serenel14278447 : Blocca il traffico e mozza un orecchio a un automobilista nel centro di Roma - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente - Via Aurelia ?????? traffico rallentato altezza Via Nicola Lombardi direzione centro #Luceverde #La… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente - Via La Spezia ?????? traffico rallentato altezza Via Foligno #Luceverde #Lazio - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incendio fogliame - Via Salaria altezza Settebagni/A1 ???? traffico rallentato #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 17:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -