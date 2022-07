Traffico Roma del 02-07-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sull’altra turbano della A24 si viaggia senza disagi in queste ore pomeridiane anche sull’intero percorso della tangenziale est sulla Salaria prestare attenzione in prossimità di Settebagni vicino la diramazionenord per un incendio provocato dal folle ulteriori disagi lungo via Aurelia questa volta per un incidente in prossimità di via Nicola Lombardi per chi è diretto al centro città che riaperta la via Cristoforo Colombo nel dettaglio io la laterale nei prossimi Tadi via del Canale della Lingua 3 cedente mente chiusa in direzione centro per un veicolo andato in fiamme e per le successive operazioni di recupero del mezzo i fine su via Casilina prosegue il transito con senso unico alternato a ...