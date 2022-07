Technoblade | chi era lo youtuber scomparso a soli 23 anni

Leggi su dilei

(Di sabato 2 luglio 2022) Un lungo messaggio per dire addio: cosìha salutato i suoi follower che in questinon solo l’hanno seguito su YouTube, dove era un famoso gamer, ma lo hanno supportato nella battaglia contro la malattia. Solo 23, il padre ha condiviso un video attraverso il canale del giovane leggendo un messaggio scritto poco prima di morire., il suo ultimo messaggio ai follower Il suo ultimo messaggio ai follower è pieno di emozione, perché è stato scritto poco prima di morire e perché è un sincero ringraziamento verso tutti coloro che in tantilo hanno supportato. Il padre lo ha pubblicato sul canale di(al momento 12,2 milioni di iscritti) dopo il decesso e, in un solo giorno, il video di commiato ha fatto 38 milioni di visualizzazioni. Il ...