Silvio Berlusconi | nozze segrete dell’ex | chissà come l’avrà presa

(Di sabato 2 luglio 2022)ha ricevuto una notizia davvero inaspettata, che ha lasciato l’ex premier a bocca aperta. Si tratta del matrimonio segreto della sua ex. Scopriamo che cosa è successo.avrà reagito l’ex presidente del Consiglio dei Ministri di fronte alla novità sulla storia d’amore della sua partner del passato.-Altranotizia-(Fonte: Google)ha avuto diverse donne nel corso della sua vita, e una di queste da qualche anno ha voltato completamente pagina. Ecco di chi si tratta., il matrimonio inaspettato della sua ex fidanzata Dopo la fine del suo primo matrimonio, l’ex presidente del Consiglio dei Ministri ha vissuto una lunga storia ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Le ragazze che passavano la notte a palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi erano “foraggiatissime”. Lo diceva lo st… - carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - pasqualedicarl1 : RT @jola_755: Oggi al tg5 Pier Silvio Berlusconi ha affermato che su internet girano un sacco di notizie ed è difficile capire quali siano… - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi: «Striscia la Notizia macchina da guerra». A settembre si parte con una super coppia, e -

Una location extra - lusso, che circa 19 anni fa attirò l'attenzione di, ex fidanzato proprio di Francesca Pascale. Quandocercò di comprare il castello di Velona Nel ...In assenza di primarie, chenon ha mai voluto, il meccanismo era quasi automatico.Tanti complimenti ad Antonio Ricci e alla sua squadra: un pezzo della televisione italiana e un pezzo di Italia» Tantissime le novità e molte riconfereme come quella di Striscia la notizia che ritorna ...Passioni ma anche ideali comuni che le hanno avvicinate sempre più fino alla decisione di convolare a nozze. Francesca Pascale e Paola Turci avrebbero iniziato a parlare del grande passo al pride di N ...