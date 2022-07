Siccità, in arrivo il commissario straordinario: ecco la squadra e gli interventi in programma (Di sabato 2 luglio 2022) Un commissario straordinario, con uno staff di circa 30 persone, e venti “interventi prioritari” da realizzare “entro e non oltre” il 2024 per mitigare i danni della Siccità che sta assediando l’Italia, nonché potenziare ed adeguare le reti idriche. Il decreto legge è quasi pronto e verrà varato dal Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. “Il governo prenderà decisioni importanti e coraggiose – ha annunciato la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini – È indispensabile utilizzare al meglio la poca acqua che abbiamo in questo momento, dando priorità agli usi potabili e a quelli agricoli”. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il ruolo finisca in capo a Fabrizio Curcio, alla guida della Protezione Civile. Da una parte il governo si dispone ad affrontare gli effetti immediati di quella che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Un, con uno staff di circa 30 persone, e venti “prioritari” da realizzare “entro e non oltre” il 2024 per mitigare i danni dellache sta assediando l’Italia, nonché potenziare ed adeguare le reti idriche. Il decreto legge è quasi pronto e verrà varato dal Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. “Il governo prenderà decisioni importanti e coraggiose – ha annunciato la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini – È indispensabile utilizzare al meglio la poca acqua che abbiamo in questo momento, dando priorità agli usi potabili e a quelli agricoli”. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il ruolo finisca in capo a Fabrizio Curcio, alla guida della Protezione Civile. Da una parte il governo si dispone ad affrontare gli effetti immediati di quella che il ...

