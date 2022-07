Roma, non solo Piazza Vittorio: controlli a tappeto interforze a Termini, 3 arresti e oltre 250 persone controllate (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo l’importante operazione interforze nell’area di Piazza Vittorio andata in scena nelle scorse ore, e che vi abbiamo documentato qui, ulteriori controlli straordinari sono stati disposti nella zona della Stazione Termini. L’attenzione delle forze dell’ordine per quest’area resta massima e il nuovo servizio ha permesso di trarre in arresto tre persone. oltre 250 quelle controllate. Il maxi blitz a Piazza Vittorio Il servizio fa seguito infatti a quello posto in essere solo 24 ore prima nell’area di Piazza Vittorio. Qui, grazie alla costante presenza delle Forze dell’Ordine, si è restituita alla cittadinanza un’importante area verde oggi finalmente destinata ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo l’importante operazionenell’area diandata in scena nelle scorse ore, e che vi abbiamo documentato qui, ulterioristraordinari sono stati disposti nella zona della Stazione. L’attenzione delle forze dell’ordine per quest’area resta massima e il nuovo servizio ha permesso di trarre in arresto tre250 quelle. Il maxi blitz aIl servizio fa seguito infatti a quello posto in essere24 ore prima nell’area di. Qui, grazie alla costante presenza delle Forze dell’Ordine, si è restituita alla cittadinanza un’importante area verde oggi finalmente destinata ai ...

