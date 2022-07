Pascale - Turci, regalo di Berlusconi: fidanzata di Silvio reagisce (non bene) (Di sabato 2 luglio 2022) Pochi giorni fa, Leggo.it ha sganciato la bomba: 'Francesca e Paola si sposeranno il 2 luglio in Toscana' . La notizia ha presto trovato conferma, mandando in fumo i piani delle due innamorate, le ... Leggi su gossipetv (Di sabato 2 luglio 2022) Pochi giorni fa, Leggo.it ha sganciato la bomba: 'Francesca e Paola si sposeranno il 2 luglio in Toscana' . La notizia ha presto trovato conferma, mandando in fumo i piani delle due innamorate, le ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - adaalighi : RT @ilvocio: La Repubblica: “Nozze Turci-Pascale a Montalcino: perché hanno scelto il castello di Velona”. Sara mica perché hanno tanti i… - chicca1chicca : RT @Useppe00: Francesca Pascale dopo un po' di patimento adesso si ritrova con i soldi di Silvio B. e con Paola Turci accanto: per me viene… -