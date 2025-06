Gianluca Capozzi live ad Angri | il gran finale della festa di San Giovanni Battista

Preparati a vivere un’estate indimenticabile ad Angri! Il 1° luglio, la piazza Doria si trasformerà nel palcoscenico di un evento imperdibile: il gran finale della festa di San Giovanni Battista con la straordinaria performance di Gianluca Capozzi. Dopo giorni di festeggiamenti e suggestioni religiose, la musica di Capozzi chiuderà in bellezza questa tradizione amata, lasciando tutti con il cuore pieno di emozioni.

Gianluca Capozzi il primo luglio in concerto ad Angri, presso l'Area Parcheggio "Fondo Caiazzo".

