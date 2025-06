Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 19 | 40

Se stai pianificando il tuo viaggio nella regione Lazio, è fondamentale essere sempre aggiornati sulle ultime notizie di viabilità. Alle ore 19:40 del 27 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala impatti significativi sulla A1 Milano-Napoli, con code di 3 km tra il nodo per la A24 Roma-Teramo e il bivio per Roma Sud, a causa di un incidente che coinvolge più veicoli. Ecco cosa devi sapere per arrivare a destinazione senza sorprese.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli al km 570 il traffico è bloccato con code per 3 km tra il nodo per la A24 roma-teramo il bivio per la diramazione Roma Sud proseguendo sulla A1 in direzione Napoli un altro incidente rallenta il traffico tra Ferentino e Frosinone ci spostiamo poi a nord della capitale sulla Cassia degli intana dove per la presenza di un veicolo in fiamme ci sono incolonnamenti tra il raccordo anulare Castel del per in direzione Viterbo lo stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Mentana è Roma Teramo restiamo sulla Roma Teramo nel tratto Urbano dove a seguito di un incidente avvenuto all'altezza della circonvallazione Tiburtina è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione del Foro Italico ripercussioni al traffico con incolonnamento e a partire da via Fiorentini da Gian Guido Lombardi è Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 19:40

