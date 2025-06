LIVE Italia-Belgio 33-40 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | mini-allungo delle fiamminghe +7 all’intervallo lungo

L’Italia affronta il Belgio nel match di basket femminile valido per gli Europei 2025, una sfida intensa e piena di emozioni che tiene incollati i tifosi. Dopo un primo tempo combattuto, il Belgio mantiene un leggero vantaggio, grazie a un mini allungo delle fiamminghe. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: la partita è ancora tutta da scrivere!

Si chiude anche il secondo quarto! All'intervallo lungo il Belgio si trova avanti 33-40 sull'Italia. 33-40 Allemand con l' alley-oop in contropiede per il +7 che costringe coach Capobianco a fermare il gioco chiamando time-out. 33-38 22 per Allemand a cronometro fermo per il +5 Belgio. 33-36 12 per Cubaj în lunetta: un punto rosicchiato dalle azzurre. 32-36 Sottomano di Linskens: break di 6-0 delle fiamminghe, serve una reazione. 32-34 Meesseman col reverse che vale il sorpasso Belgio. Time-out Belgio. 32-32 Julie Vanloo ristabilisce la parità dall'arco a metà secondo quarto.

