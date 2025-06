Napoli Basket ufficiale anche l' ingaggio di Stefano Gentile | Onorato di far parte del nuovo corso azzurro

Napoli Basket si rafforza con una brillante aggiunta: Stefano Gentile è ufficialmente un nuovo giocatore, portando talento ed esperienza nel cuore azzurro. Dopo aver annunciato il suo ingaggio lo scorso martedì, ora la notizia diventa definitiva, segnando un passo importante nel progetto del club. Con questa mossa, il team partenopeo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi e ambizioni. La passione azzurra si accende ancora di più: il futuro è tutto da vivere!

