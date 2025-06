Report Ranucci | Resto in Rai se non mi licenziano

In un gesto di coraggio e determinazione, Sigfrido Ranucci, volto iconico di Report, si è unito alla protesta davanti al centro di produzione Rai di Napoli. La sua presenza simbolica sottolinea il forte dissenso verso i tagli alle puntate del programma, mettendo in discussione non solo una decisione editoriale, ma anche la libertà d’informazione. Ranucci ha dichiarato: “Resto in Rai se non mi licenziano”, dichiarando così il suo impegno a difendere la qualità e l’indipendenza del giornalismo italiano.

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha partecipato al presidio di protesta all'esterno del Centro di produzione Rai di Napoli per esprimere la sua contrarietà ai tagli delle puntate del suo programma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Report, Ranucci: "Resto in Rai, se non mi licenziano"

In questa notizia si parla di: report - ranucci - resto - licenziano

Inchiesta Report sulla ‘Torre’, Mastella al contrattacco: “Ranucci in città per vendere libri” - Un’inchiesta approfondisce la controversa vicenda della ricostruzione della Torre Mastella, con un focus sul contrattacco di Ranucci in città, tra vendite di libri e polemiche.

Report, Ranucci: Resto in Rai, se non mi licenziano.

Report, Ranucci: "Resto in Rai, se non mi licenziano" - Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha partecipato al presidio di protesta all'esterno del Centro di produzione Rai di Napoli per esprimere la sua contrarietà ai tagli delle puntate del suo progra ... Secondo ilgiornale.it

Sigfrido Ranucci avverte: “Resto in Rai e, se lascio Report, in eredità”. Sul futuro in politica... - Lo ha chiarato Sigfrido Ranucci, conduttore di "Report" su Rai 3, intervistato da Klaus Davi. Lo riporta affaritaliani.it