Norah Jones e John Legend duettano nel singolo Summertime Blue

raffinate e emozionanti del panorama musicale contemporaneo. Summertime Blue promette di conquistare il cuore degli ascoltatori, unendo talento e sensibilità in un’armonia indimenticabile. Non perdere l’occasione di immergerti in questa dolce melodia che segna un momento storico nel mondo della musica.

Norah Jones e John Legend hanno collaborato per la prima volta nel singolo Summertime Blue. Norah Jones e John Legend hanno collaborato per la prima volta in assoluto al nuovo, incantevole singolo Summertime Blue un duetto leggero e malinconico di due big star del mondo della musica, in uscita il 27 giugno. La canzone è stata prodotta da Norah Jones e Gregg Wattenberg, che hanno gettato il seme per questo incontro epocale tra due delle voci più iconiche del nostro tempo, artisti straordinari che insieme hanno totalizzato 23 Grammy Awards. Summertime Blue vede Norah Jones e John Legend alla voce, accompagnati da Norah Jones al pianoforte, Gregg Wattenberg alla chitarra, Josh Lattanzi al basso, Shawn Pelton alla batteria, l’arrangiamento per archi è di Dave Eggar e Chuck Palmer eseguito da Dave Eggar al violoncello con dalle violiniste Marianna Brickle e Katie Thomas. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Norah Jones e John Legend duettano nel singolo Summertime Blue

In questa notizia si parla di: norah - jones - john - legend

Norah Jones si mette a produrre vino: l’artista da oltre 50milioni di dischi venduti si lancia sulle vigne francesi - Norah Jones, artista acclamata con oltre 50 milioni di dischi venduti, si appassiona al mondo del vino e decide di lanciarsi nel settore vinicolo francese.

Norah Jones-John Legend, prima volta insieme in Summertime Blue; Quando le leggende si incontrano: Summertime Blue è il duetto perfetto tra Norah Jones e John Legend; Norah Jones e John Legend duettano in Summertime Blue. Il video.

Norah Jones-John Legend, prima volta insieme in Summertime Blue - Norah Jones e John Legend hanno collaborato per la prima volta in assoluto al nuovo singolo Summertime Blue, un duetto leggero e malinconico delle due stelle del mondo della musica, fuori dal 27 giugn ... Scrive msn.com

Norah Jones & John Legend Team Up For Dreamy New Duet 'Summertime Blue' - Two vocal powerhouses, Norah Jones and John Legend, have teamed up for the first time to release their enchanting new single, "Summertime Blue," and it's the perfect way to kick off summer. Come scrive msn.com