Caso Marco Vannini | Ecco Cosa Fa Oggi Martina Ciontoli!

A quasi dieci anni dalla tragica morte di Marco Vannini, il ritorno di Martina Ciontoli nel mondo esterno riaccende discussioni e emozioni. Condannata per quel tragico evento, ora ottiene il permesso di vivere fuori dal carcere, riavvicinandosi alla vita civile. La sua reintegrazione solleva interrogativi sulla giustizia e sulla memoria di quella notte drammatica. Ma cosa fa oggi Martina, e quali ombre ancora accompagnano il suo cammino? Scopriamolo insieme.

Martina Ciontoli, condannata per la morte di Marco Vannini, ottiene il permesso di lavorare fuori dal carcere. Il suo reinserimento riapre ferite e polemiche. Martina Ciontoli torna alla vita fuori dal carcere: tra reinserimento e ombre mai dissipate. A quasi dieci anni dalla tragica notte in cui perse la vita Marco Vannini, la figura di Martina Ciontoli torna a far parlare di sé. Oggi, prossima ai trent'anni, la giovane è uscita dal carcere di Rebibbia grazie a un permesso di lavoro. Condannata a 9 anni e 4 mesi per concorso in omicidio, dopo aver scontato oltre un terzo della pena, è stata autorizzata a lavorare all'esterno.

"Mi chiamano dicendomi che c'è Martina in prima fila in Chiesa, e io chiedo ai carabinieri di poterla fare indietreggiare, perché io non la voglio vedere. Ma non è che indietreggiare significa che io non la voglio a messa, perché io a messa non posso dire chi pu

