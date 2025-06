Due morti nell' incidente sulla tangenziale di Napoli sulla moto un 80enne alla guida e una donna | chi erano

Tragedia sulla tangenziale di Napoli: due vite spezzate in un incidente tra moto e autotreno. Tra le vittime, un 80enne di Caivano e una donna, la cui identità ancora non è stata ufficialmente confermata. Un dramma che scuote la comunità e lascia aperti molti interrogativi sulle cause di questa tragica collisione.

Sono un 80enne di Caivano e una donna, che non sarebbe la moglie, le due vittime dell'incidente tra una moto e un autotreno sulla tangenziale di Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Due morti nell'incidente sulla tangenziale di Napoli, sulla moto un 80enne alla guida e una donna: chi erano

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale - napoli - moto

Incidente in tangenziale, traffico bloccato e coda di oltre 5 km - Questa mattina, un grave incidente sulla tangenziale ha generato un caos imprevisto per gli automobilisti.

È stato identificato uno dei due centauri morti oggi, 27 giugno, in un tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita di Agnano. Si tratta di Gaetano Di Mauro, 80 anni, residente a Caivano. Era alla guida della moto su cui viaggiava anche Vai su Facebook

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Tangenziale di #Napoli, nei pressi dello svincolo Italia '90. Due persone, un uomo e una donna a bordo di una moto, sono morte. Vai su X

Grave incidente sulla tangenziale di Napoli: morti due motociclisti; Incidente in tangenziale a Napoli, morti due motociclisti; Incidente in Tangenziale, le due vittime ancora non identificate. Riaperto svincolo Italia 90.

Incidente tangenziale Napoli, morti Gaetano Di Mauro (80 anni) e una donna: travolti in moto da un camion. «Una scena da film dell'orrore» - Un terribile incidente si è verificato oggi, 27 giugno, sulla tangenziale di Napoli. Si legge su msn.com

Incidente fatale in tangenziale, due motociclisti morti: avviate le indagini - Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli: due motociclisti morti in uno scontro con un tir. Secondo notizie.it