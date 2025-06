Gaza 18 morti in un raid al mercato centrale | in un mese più di 500 persone uccise in fila per il cibo

La crisi a Gaza continua a mietere vittime e a sconvolgere il mondo, con oltre 500 persone uccise in un mese e un mercato centrale devastato da un raid mortale. La fragile speranza di aiuto si scontra con accuse di responsabilità e accuse di massacri a catena, mentre la popolazione vive nel timore e nella disperazione. Un'analisi approfondita di un conflitto che non conosce pause e che chiede urgentemente soluzioni concrete.

Secondo l'Ufficio stampa del governo della Striscia, i dati sarebbero gi√† inquietantissimi. Nelle ultime quattro settimane sono morte almeno 549 persone e 4mila sono rimaste ferite mentre attendevano di ricevere aiuti umanitari a Gaza. Medici Senza Frontiere ha accusato la Gaza Humanitarian Foundation, organizzazione sostenuta da Washington che gestisce gli aiuti umanitari nella Striscia, di aver "causato i massacri a catena" a Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Gaza, 18 morti in un raid al mercato centrale: in un mese pi√Ļ di 500 persone uccise in fila per il cibo

