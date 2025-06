Venezia Jeff Bezos e Lauren Sanchez in barca verso isola San Giorgio

Venezia, un palcoscenico da sogno per un evento da favola: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preparano a convolare a nozze nell'incantevole cornice dell'isola di San Giorgio. Mentre la città si infiamma tra entusiasmo e dibattiti sull'impatto, il loro viaggio in barca segna l'inizio di una nuova avventura, tra tradizione e modernità , lasciando tutti con il fiato sospeso. La domanda ora è: quale sarà il seguito di questa incredibile giornata?

Venezia, 27 giu. (askanews) - Jeff Bezos e Lauren Sanchez lasciano il loro hotel a Venezia e in barca si dirigono verso l'isola di San Giorgio dove avverrĂ la loro cerimonia nuziale, che sta dividendo l'opinione pubblica sull'impatto sulla cittĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez in barca verso isola San Giorgio

