C' è la conferma dopo lo spoiler la nuova prima maglia del Palermo sarà tutta rosa o quasi

C 232, la suspense si trasforma in realtà: dopo lo spoiler, ecco la conferma ufficiale della nuova prima maglia del Palermo FC per la stagione 2025-2026. Prodotta da Puma, questa divisa si distingue per il suo design rosa, quasi totale, che incarna stile e audacia. La curiosità cresce: per le altre due divise, bisognerà attendere ancora un po’. Ma una cosa è certa: il Palermo si prepara a sorprendere ancora.

Il sito Footy Headlines aveva già spoilerato tutte le tre divise a inizio maggio, ma oggi è arrivata la conferma sulla prima maglia, prodotta da Puma, che il Palermo Fc indosserà nella stagione 2025-2026. Per le altre due bisognerà attendere. "Sì lo sappiamo, qualcuno ha spoilerato ma è già stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

