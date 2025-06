Incendio in scuola a Gaza dopo raid Israele la fuga dei rifugiati

Un’ombra di terrore si abbatte su Gaza: un incendio divampa in una scuola trasformata in rifugio, scatenando il panico tra i palestinesi in fuga dai raid israeliani. La tragedia si svolge tra le macerie di un’onda di violenza che non risparmia nessuno, trasformando un luogo di speranza in un inferno. In un contesto così drammatico, ogni istante rivela la lotta per sopravvivere e la ricerca di salvezza in tempi di caos.

Gaza, 27 giu. (askanews) - In queste immagini il panico dei palestinesi rifugiati in fuga da un incendio divampato in un'aula di una scuola a seguito di un raid israeliano nell'istituto Osama Bin Zaid trasformata in rifugio nella zona di Saftawi, a nord della striscia di Gaza, a Jabalia.

