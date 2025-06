La Corte Suprema allarga ancora un po’ i poteri di Trump

La Corte Suprema americana fa ancora parlare di sé, allargando i poteri di Donald Trump in una decisione che potrebbe cambiare il volto della cittadinanza negli Stati Uniti. Nell’ultimo giorno di sentenze di giugno, i giudici hanno affrontato un tema delicato e controverso, lasciando aperti nuovi scenari legali e politici. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro del Paese? Scopriamolo insieme, accesso riservato agli abbonati.

La Corte Suprema americana, nell'ultimo giorno di sentenze della sessione di giugno, ha dato la sua opinione su un tema complicato, se la cittadinanza americana che viene assegnata a.

