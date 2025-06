Regione Emilia Romagna la Corte dei Conti | Tagli la spesa Ma de Pascale dice no

La Regione Emilia-Romagna chiude il 2024 con un disavanzo di 378 milioni di euro, una cifra che solleva non poche preoccupazioni tra i cittadini e gli esperti. Mentre la Corte dei Conti propone tagli alla spesa pubblica per contenere questa anomalia, De Pasquale si oppone, sottolineando l'importanza di investimenti strategici. La disputa tra austerità e sviluppo si fa sempre più accesa: quale strada sceglierà la regione?

Bologna, 27 giugno 2025 – La Regione Emilia-Romagna chiude il 2024 con "un disavanzo di parte corrente che alla fine del quarto trimestre era di 378 milioni di euro ". A spiegarlo è Marcovalerio Pozzato, presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti regionale, a margine della cerimonia per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Una cifra che definisce " piuttosto ragguardevole ". Il fatto più importante, sottolinea Pozzato, è che la Regione ha deciso di agire per limitare il disavanzo. Tra le cause principali della situazione, è stato indicato il disequilibrio di parte corrente aggravato da meccanismi come il payback farmaceutico, misura temporanea e non continuativa che avrebbe dovuto coprire circa 200 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regione Emilia Romagna, la Corte dei Conti: “Tagli la spesa”. Ma de Pascale dice no

