F1 Max Verstappen | Non abbiamo avuto grossi problemi oggi ci manca solo un po’ di velocità

Max Verstappen e la Red Bull affrontano il venerdì del Gran Premio d’Austria con ottimismo, anche se manca ancora un po’ di velocità per dominare completamente. Con Norris che fa sognare i tifosi e Piastri pronto a sfidare, gli appassionati si preparano a vivere un weekend ricco di emozioni sul circuito di Spielberg. La sfida è aperta: chi saprà prendere il comando? La risposta arriverà nelle prossime qualifiche e nella gara.

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Spielberg la migliore prestazione nella seconda manche di prove libere è stata fatta segnare dalla McLaren di Lando Norris. Il britannico, reduce dalla negativa gara canadese, ha realizzato il tempo di 1:04.580 e sicuramente vorrà recitare un ruolo da protagonista in Austria. Subito dietro il leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha concluso la prova con un ritardo di 157 millesimi dal suo compagno di squadra. La McLaren sembra, almeno in questo venerdì, aver ripreso in mano la velocità e l’affidabilità giusta smarrite lo scorso weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it