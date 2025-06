Operai nei cantieri sotto il sole cocente | Rispetto per salute sicurezza e norme

Nei cantieri di Lecce, le temperature elevate rappresentano una sfida enorme per la sicurezza degli operai. È fondamentale adottare misure adeguate e rispettare le norme vigenti per proteggere chi lavora sotto il sole cocente. La tutela della salute non può essere trascurata: garantire ambienti di lavoro sicuri è un dovere imprescindibile per tutti. Per questo, l’attenzione resta alta e le buone pratiche sono più che mai essenziali.

LECCE – Operai nei cantieri aperti sotto il sole cocente: il caldo torrido di questi giorni e i lavori attivi in più aree del territorio comportano una valutazione attenta della situazione nel rispetto per la salute e la sicurezza delle persone. L’associazione sicurezza in edilizia (Ase Rslt. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sul tema intervengono associazioni e rappresentanti sindacali di categoria che sottolineano come i lavoratori siano costretti ad operare anche in condizioni di caldo torrido insostenibile

